Corsan implanta novo padrão de ligação de água

Desde o dia 28 de setembro, todas as novas ligações de água solicitadas na Corsan deverão atender a um padrão. Entre as principais vantagens do novo padrão, destacam-se a prevenção de fraudes, a facilidade de acesso ao hidrômetro, maior proteção e redução de vazamentos no quadro. A unidade de medição garante acesso total à equipe da Companhia sem necessidade de entrar no terreno ou interferir na rotina do cliente, além de contar com lacres que permitem o acesso apenas de pessoas autorizadas.

Para fazer o pedido de nova ligação de água, o usuário deve efetuar a solicitação na Unidade de Saneamento (US) mais próxima ou pelo call center (telefone 0800.646.6444), para abertura de protocolo e início da contagem de prazo. A Corsan, então, realiza a vistoria que notifica se a ligação tem ou não viabilidade técnica. Se for viável, o cliente deve apresentar a documentação solicitada. Quando a ligação for aprovada, o usuário precisará adquirir e instalar uma caixa de proteção (mais detalhes abaixo), para que a Companhia realize a conexão da nova ligação à rede de distribuição de água conforme a norma vigente.

O que muda

O usuário que tiver aprovada uma nova ligação de água deverá adquirir a caixa de proteção do hidrômetro em lojas de materiais de construção ou similares no comércio local, bem como instalar a caixa no seu imóvel, dentro do padrão estabelecido. Ao adquirir a caixa, deve ser verificada a presença de selos que atestam a qualidade do produto. A caixa deve ser instalada em um muro de alvenaria ou concreto situado na divisa frontal do imóvel, com a grade voltada para a rua.

A padronização é exigida apenas para ligações novas ou para alteração no local do ramal de água. As instalações já existentes não precisam se adequar ao novo padrão. A Corsan não realizará novas ligações de água em imóveis que não estiverem tecnicamente adequados aos novos padrões. Nas USs, será distribuído um folder informativo aos clientes. Saiba mais em corsan.com.br/novo-padrao-de-ligacao-de-agua e nos canais oficiais da Companhia.

Fonte: Corsan