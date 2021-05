Corsan de Restinga Sêca alerta sobre terceirização nos cortes e religamentos de água

Durante entrevista ao vivo na manhã desta terça-feira, dia 18, na Rádio Integração, o gerente da Corsan de Restinga Sêca, Mauro Schünke, alertou aos consumidores sobre a terceirização no processo de corte e religamento de água no município por falta de pagamento.

Segundo Schünke, a partir de agora uma empresa de fora da cidade está responsável por realizar o corte do fornecimento da água na residência ou empresa por falta de pagamento, da mesma forma para o religamento caso a conta mensal seja paga. “Tínhamos um trabalho aqui que era mais próximo do servidor com a população. Você cortava, em última instância, e a pessoa pagava e você religava no mesmo dia. Agora é em torno de 48 horas como prevê a lei”, frisou o gerente.

A mudança está gerando transtornos para consumidores que tem dificuldades de pagar em dia as contas. Para exemplificar, Mauro detalhou que poderá ocorrer um corte numa quinta-feira, o consumidor pagar na sexta-feira, a instituição financeira processar o pagamento na segunda-feira e o religamento ser agendado para até 48 horas, ou seja, terça ou quarta-feira.

“Estamos tentando melhorar essa questão com a empresa falando sobre isso”, ameniza Schünke destacando os canais de comunicação da Corsan que é o site www.corsan.com.br e o número de telefone para mais informações 0800.646.6444.