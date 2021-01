Corsan de Formigueiro irá construir um novo reservatório de água

Na tarde de quarta-feira, dia 13, a Corsan coletou amostras de solo para análise do local onde deverá ser construído um novo reservatório em Formigueiro. O local escolhido fica na Rua São João, em frente ao antigo Ginásio de Esporte do município.

O novo reservatório terá a capacidade para 100 mil litros de água tratada e depois de construído deverá suprir plenamente as demandas do município.

De acordo com o gerente da unidade da Corsan de Restinga Sêca e responsável pela unidade de Formigueiro com Mauro Schünke, a obra ainda não tem data para começar, é apenas um levantamento do terreno onde será construído a estrutura para a sustentar o reservatório. “Esse é apenas o primeiro passo, mas está sendo dado”, destaca.

Além do gerente, Mauro Schünke, o prefeito Jocelvio Cardoso, também acompanhou os trabalhos.

