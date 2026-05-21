Corsan apresenta à Prefeitura de Silveira Martins estudo para instalação de estação de tratamento de esgoto

Para dar início às obras de esgotamento sanitário em Silveira Martins, a Corsan apresentou à prefeitura, nesta quarta-feira, dia 20, o projeto de construção da estação de tratamento de esgoto no município.

A estação é o primeiro passo para a implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto e foi detalhada ao prefeito, Sadi Tolfo, e ao chefe de gabinete, William Venturini Sartori, pelo gerente de relações institucionais da Companhia na Região Central, André Finamor, e os engenheiros Karoline Farias e João Fontana – que participaram por videochamada.

A equipe apresentou três possíveis áreas, que foram aprovadas pelos representantes do Município. A estrutura deve ser instalada em área de cerca de dois hectares e contará com tecnologia compacta e sistema enclausurado, desenvolvido para evitar emissão de odores e minimizar impactos aos moradores.

Por se tratar de áreas particulares, a Corsan iniciará a negociação com o proprietário de uma delas. Após a compra do terreno, enviará o projeto à Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) para licenciamento e início da obra. A previsão é começar até 2028.

Redes e ligações

Finamor explicou ao prefeito que, para o esgoto chegar até a estação de tratamento, serão implantadas redes coletoras e esperas para que os moradores façam as ligações dos imóveis ao sistema. “Vamos construir uma estrutura para que todos possam se conectar e as fossas sépticas possam ser desativadas”, disse ele.

“O esgoto é uma necessidade. Vamos avançar”, afirmou o prefeito Sadi.

Fonte: Corsan