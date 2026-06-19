Corsan apresenta à Prefeitura de Restinga Sêca o estudo para instalação de estação de tratamento de esgoto 

O primeiro passo para a chegada do tratamento de esgoto à Restinga Seca será a construção de uma estação da Corsan para receber os resíduos domésticos. Depois disso, serão instaladas as redes coletoras para serem interligadas aos imóveis. Para definição do local onde será implantada a estação de tratamento de esgoto, uma equipe da Companhia entregou o projeto, na manhã desta quinta-feira, 18, ao prefeito Norton Soares e a secretários municipais.

O detalhamento foi apresentado pelo gerente de relações institucionais da Corsan na Região Central, André Finamor, e os engenheiros André Manique e João Fontana – que participaram por videochamada.

A equipe mostrou o mapeamento de uma região apontada como sendo a melhor, por estar mais distante de residências e não ser área de preservação permanente. A estação deverá ocupar cerca de um hectare e contará com tecnologia compacta de contêineres marítimos, que chegam prontos para montagem de todo o complexo. “Essa estrutura é mais rápida de ser instalada”, explicou Finamor, informando que o investimento é de cera de R$ 12 milhões.

O prefeito disse que não há nenhuma área de propriedade do Município com as características necessárias para a obra. Por isso, a Corsan iniciará a negociação com o proprietário da região mapeada. Após a negociação do terreno, o projeto será enviado à Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) para licenciamento e início da obra. A previsão é começar até 2028.

Fonte: Corsan