Coordenadoria Regional apresenta projeto para Termo de Cooperação em Formigueiro

Com o objetivo de manter os serviços realizados pela Inspetoria de Defesa Agropecuária no município de Formigueiro, o coordenador regional da Secretaria Estaduald e Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), Celso Carvalho, esteve em reunião com o prefeito Jocelvio Gonçalves Cardoso (Xirú), na última segunda-feira, dia 6 de julho.

Durante o encontro foi apresentado o projeto para assinatura de um termo de cooperação entre Estado e Município. “Este termo poderá garantir que os produtores de Formigueiro não precisem se deslocar a outros municípios para buscar atendimento e conseguir as documentações necessárias para trânsito animal, por exemplo”, explicou Carvalho.

Também participaram da reunião o secretário da Agricultura de Formigueiro, Lutielo Gonçalves, o secretário da Fazenda, João Laerte Meleu Ferreira, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e ex- secretário municipal de Agricultura, Osvaldir Becker, o ex-prefeito e médico veterinário, Rogério Pires, e o servidor da Seapdr, Arildo Ramos Teixeira.

De acordo com o projeto apresentado, o município ficará responsável pela cedência da estrutura física e de profissionais habilitados para a realização das atividades, que serão coordenadas pela Supervisão Regional da Seapdr e pela Inspetoria responsável pelo município. A proposta do termo foi entregue ao prefeito, que deverá analisá-la junto a sua equipe técnica.

Fonte: Regional Santa Maria Seapdr