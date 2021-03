Coordenadora Pedagógica se reuniu com equipes diretivas das escolas de Nova Palma

Na manhã de 2 de março, aconteceu reunião pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Nova Palma com as equipes diretivas e coordenadores de séries das escolas municipais.

A coordenadora pedagógica, Marcia Mayer passou as orientações pedagógicas para o ano letivo 2021, a forma de avaliação, bem como a retomada e a continuidade das ações e o plano de trabalho dos professores para o 1º, 2º e 3º trimestre do ano. Foi salientada a importância do registro de todas as atividades, que os quadros de chamadas sejam claros e objetivos, especificação dos conteúdos retomados, avaliação diagnóstica, revisão, retomada ou recuperação de conteúdo, referente ano anterior, com o objetivo do cuidado maior com o aprendizado dos alunos e um cuidado especial com a comunidade escolar em todos os sentidos (acolhimento, aprendizagem e relacionamento).

Escola Santo Inácio

Na manhã do dia 3 de março, a diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Inácio, da comunidade de mesmo nome, em Nova Palma, Rosenilda da Silva Moreira, recebeu das mãos do secretário de Educação, João Alberto Ghisleni, e da coordenadora pedagógica, Marcia Mayer, uma coletânea de livros didáticos, material que deverá ser utilizado pelos alunos em suas atividades escolares.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma