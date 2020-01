Coordenador Regional participa de reunião com funcionários e direção da Emater da região

Os planos e metas para a parceria entre a Secretaria Agricultura (Seapdr) e Emater para o primeiro semestre de 2020 foram apresentadas na tarde desta sexta-feira, dia 10 em reunião na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Atualmente, 75% dos recursos da empresa vem do Governo do Estado.

O coordenador regional da Agricultura, Celso Carvalho, salientou a importância da colaboração entre Seapdr e Emater para atender as demandas do campo. Conforme Celso, mesmo com a alteração do contrato de convênio que existia até o final de 2019, para um contrato de colaboração com duração inicial de seis meses, o trabalho segue conjunto, especialmente agora com os problemas de estiagem que assolam os produtores.

A Coordenadoria terá papel fundamental no acompanhamento e monitoramento dos programas a ações acordadas no plano de trabalho do termo de cooperação técnica entre a Secretaria e a Emater.

Fonte : Regional Santa Maria Seapdr