Coordenador Regional da Defesa Civil visitou Dona Francisca

Na manhã da última sexta-feira, dia 21, a prefeita em exercício de Dona Francisca, Marizanda Grippa Schio, juntamente da equipe da Defesa Civil Municipal, secretários municipais e Emater/Ascar, esteve reunida com o Coordenador Regional da Defesa Civil de Santa Maria, o tenente-coronel Jacob Aristeu Pinton.

Na pauta do encontro estava os prejuízos causados até o momento pela estiagem e as estratégias a serem tomadas. Na ocasião foi realizada a conferência da documentação a ser encaminhada e homologada pelo Estado. Após essa etapa, ainda será necessário o reconhecimento pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC).

Com o decreto de Situação de Emergência assinado no último dia 17, o município está autorizado a mobilizar todos os órgãos municipais para atuação nas ações de resposta aos desastres e reabilitação do cenário e reconstrução.

