Coordenador Regional da Defesa Civil visita o município de Paraíso do Sul

No dia 31 de janeiro, esteve visitando a Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul, o Tenente Coronel Jacob Pinton, Coordenador Regional da CREPDEC 3 (Defesa Civil).

O intuito da visita foi orientar a equipe municipal quanto a operação dos sistemas da Defesa Civil, buscando o reconhecimento/homologação estadual e, posteriormente federal, da Situação de Emergência de Paraíso do Sul, em virtude da estiagem.

O Decreto de Situação de Emergência foi expedido pelo Executivo Municipal no dia 20 de janeiro último, apresentado um estimado de perdas de R$ 19.843.763,17 no município de Paraíso do Sul.

Estiveram presentes na reunião o prefeito em exercício, Paulinho Altermann; o coordenador Municipal da Defesa Civil e secretário, Mauro Dumke; a servidora Francine Lehr; e o técnico da Emater, Ricardo Silva de Lara.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul