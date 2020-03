Coordenador Regional da Defesa Civil presta apoio técnico à Ivorá

Com o objetivo de prestar apoio técnico ao Município de Ivorá e auxiliar na documentação necessária para encaminhar a Tramitação da Homologação Estadual e Reconhecimento Federal, via online, da “Situação de Emergência”, decretada no Município, o coordenador Regional da Defesa Civil, tenente coronel Pinton, esteve em Ivorá na última semana.

De acordo com o coordenador Regional é importante que o Município trace planos de trabalho, pensando no que ocorrerá futuramente. “É importante estar preparado para perdas maiores, que serão sentidas daqui para frente. Daqui um mês, ou mais, surgirão inúmero problemas, seja nas áreas de Assistência Social, Saúde, Educação, entre outros”, disse ele, acrescentando que a Defesa Civil Estadual tem a função de visitar, conhecer, conversar e saber a realidade do Município afetado, com o objetivo de dar apoio. “Devemos criar uma cultura de saber gerenciar crises, de envolver o máximo as pessoas da Comunidade para buscar solucionar os problemas juntos”, destaca acrescentando que o Decreto é somente uma Medida Administrativa, que vai ajudar, mas o que se precisa fazer é o trabalho em conjunto, com sociedade e Poder Público.

Ivorá decretou “Situação de Emergência” à Defesa Civil Estadual no dia 4 de março. Hoje são mais de 85 pessoas, que necessitam de abastecimento de água no interior do município. “Para tanto foi adquirido um tanque para transporte de água, com capacidade de 5 mil litros para auxiliar no transporte de água às Comunidades do Interior do Município que foram afetadas com a estiagem”, relata o responsável pela pasta de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Jonas Zancan.

Entre a documentação exigida, pela Defesa Civil, para dar continuidade a Homologação da “Situação de Emergência” está a Planilha de Gastos do Município; Diagnóstico da Assistência Social, Levantamento da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) sobre a perda das culturas; entre outros.

O tenente coronel Pinton foi recebido pelo prefeito de Ivorá, Ademar Binotto; a secretária Municipal de Assistência Social e Habitação, Luci Dalmolin; secretário Jonas Zancan; o coordenador da Defesa Civil Municipal, Alceu Portella; bem como o membro da Defesa Civil Municipal, Adelton Prestes; além do chefe da Emater Local, Nilmar Stefanello.

Fonte: Prefeitura de Ivorá