Coordenador da Agricultura visita frigorífico em Faxinal do Soturno

O coordenador regional da Agricultura, Celso Carvalho, esteve em Faxinal do Soturno nesta quarta-feira, dia 3, visitando a sede do frigorífico Trevisan e Klockner, que se encontra em fase de liberação para funcionamento.

A visita foi realizada a partir de uma demanda do diretor-presidente da empresa, Antônio Pinto, que pede agilidade na liberação da mesma. Segundo o diretor, o frigorífico teria condições de abater 250 animais/dia quando entrar em funcionamento.

Celso Carvalho colocou-se à disposição em nome do Secretário Estadual da Agricultura, Covatti Filho, para levar a demanda dos empresários e buscar agilidade para abertura da empresa. “Entendemos que, neste momento de pandemia, um empreendimento que gere emprego, renda e tributos para o Estado deve ser sempre incentivado”, afirma.

Participaram da visita, além do coordenador regional e do diretor da empresa, o gerente do frigorífico, Daniel Santos, o responsável técnico Maicon Cancian, o ex-proprietário da empresa, Volmar Trevisan, e o servidor da Supervisão Regional da Secretaria da Agricultura (Seapdr) em Santa Maria, Arildo Ramos Teixeira.

Fonte: Seapdr