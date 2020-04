Coordenador da Agricultura debate realização de feiras e verifica construção de açudes em Formigueiro

No dia 16 de abril, o coordenador regional da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), Celso Carvalho, juntamente com o assessor técnico Ricardo Núncio e o assessor Arildo Teixeira estiveram no município de Formigueiro, a convite do prefeito Jocélvio Gonçalves Cardoso, mais conhecido como Xirú.

O encontro discutiu a eventual participação da Secretaria na exposição feira de São Sepé. Carvalho lembrou que existe um decreto do governador impedindo a realização de feiras, e que, neste momento, seria conveniente, por parte dos organizadores, a suspensão temporária para evitar aglomeração do público. “Para comercialização dos animais os produtores podem usar recursos como remates on-line”, sugeriu o coordenador.



Após a reunião, foram feitas visitas às propriedades beneficiadas pelo Programa Estadual de Construção de Açudes, com a presença de técnicos da Emater do escritório local e regional. Este programa, que é vinculado à Seapdr, foi instituído em 2017, com recursos do Fundo estadual de recursos Hídricos e busca beneficiar propriedades rurais que apresentam escassez de água por falta de barramento para sua armazenagem. Ao todo, foram contempladas oito propriedades, sendo que os projetos técnicos foram realizados pela equipe da Emater municipal.

Fonte: Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural