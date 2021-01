Coordenador da 8ª CRE visita Faxinal do Soturno para tratar do início das aulas

O início do ano letivo de 2021 está previsto para o dia 8 de março, na rede estadual de ensino e, a rede municipal deve seguir o mesmo calendário. Na tarde de quinta-feira, dia 21 de janeiro, o coordenador da 8ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), José Luis Eggres, esteve em Faxinal do Soturno para tratar sobre a volta às aulas.

Acompanhado da professora, Adriana Oliveira da Cunha, que é assistente administrativa no departamento jurídico da 8ª CRE, ele tratou sobre a continuidade da parceria com o município, no fornecimento do transporte escolar, uma vez que o ensino seguirá o modelo híbrido, com atividades presenciais e remotas.

Participaram da reunião o prefeito em exercício, Lourenço Domingos Moro e a secretária de Educação, Cultura e Desporto, Simone Cancian Stieler.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno