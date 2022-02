Coordenação do “Programa Progredir Geoparque Quarta Colônia” apresenta cursos ofertados por municípios

Foto: Geoparque Quarta Colônia

A coordenação do Programa Progredir Geoparque Quarta Colônia – Aspirante Unesco iniciou nesta semana um roteiro de reuniões para apresentar os cursos ofertados nos municípios de Restinga Sêca, São João do Polêsine, Faxinal do Soturno, Silveira Martins, Ivorá, Pinhal Grande, Dona Francisca, Nova Palma e Agudo.

Com as atividades idealizadas pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em parceria com o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável (Condesus) Quarta Colônia e Geoparque Quarta Colônia – Aspirante Unesco, as reuniões estão ocorrendo com a presença da equipe do Progredir, integrantes do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de cada município e instrutores e proponentes dos cursos que serão ofertados. Em Restinga Sêca (foto), o encontro foi realizado nesta quarta-feira, dia 2, na Sala de Reuniões da Prefeitura.

O Progredir irá ofertar 39 cursos ao longo do ano, começando no mês de março. Serão oportunidades para qualificação profissional, visando especialmente jovens de 18 a 29 anos dos municípios da Quarta Colônia.

Confira a relação dos cursos que serão disponibilizados por município:

Agudo

– Confecção de geoprodutos a partir de moldes de geossítios, monumentos históricos e fósseis do Geoparque Quarta Colônia

– Empreendedorismo e Economia Solidária

– Guiamento interpretativo nas rotas do Patrimônio Natural e Cultural do município de Agudo

– Interpretação paleontológica para guias e receptivos na Quarta Colônia

– O Patrimônio Natural e Cultural do Geoparque Quarta Colônia Aspirante Unesco como inspiração para o Bordado Livre

– Permacultura como ferramenta de inclusão socioeconômica e produtiva sustentáveis

Dona Francisca

– Cultura e patrimônio material e imaterial da Quarta Colônia

– Empreendedorismo e economia solidária: As oportunidades e benefícios na descoberta de novas ideias

– Gestão e Inovação Sustentável

– Cultura e Turismo na Quarta Colônia

– Patrimônio material da Quarta Colônia como recurso para o turismo

Faxinal do Soturno

– Aplicação da identidade do Geopatrimônio Paleontológico da Quarta Colônia em Artesanato e Trabalhos Manuais

– Gestão de Negócios e Empreendedorismo

– Permacultivando o Futuro: desenvolvimento sustentável e Permacultura

– O Patrimônio Natural e Cultural do Geoparque Quarta Colônia Aspirante Unesco como inspiração para o Bordado Livre

– Geoparque Quarta Colônia: Arca de aromas e sabores das plantas da Mata Atlântica

Ivorá

– História, língua e cultura de imigração italiana na Quarta Colônia

– Ecoturismo e turismo sustentável

– Recepção e atendimento em museus

Nova Palma

– Comunicação popular para web rádio

– MEI na Quarta Colônia I

– Produção de pequenas frutas na Quarta Colônia

– Sabão, sabonetes e aromas artesanais da Quarta Colônia

Pinhal Grande

– Produção Orgânica de Hortaliças

– Produção de flores e plantas ornamentais para o paisagismo

Restinga Sêca

– Elaboração de roteiros turísticos

– Recreação cultural

– Planejamento e organização de eventos

– Precificação e noções de contabilidade

– Paisagismo rural

– MEI na Quarta Colônia

São João do Polêsine

– Boas práticas na produção de leite e seus derivados

– Importância e necessidade da Segurança do Trabalho no ambiente e nas atividades laborais

– Curso de organização de eventos de comunidade

– Design, criatividade e inovação para valorização de produtos locais

Silveira Martins

– Criatividade e inovação: processos e produtos

– Habilidades Culinárias Básicas e Atendimento em Restaurantes

– Técnicas de recepção e atendimento para o turismo na Quarta Colônia

– Oficina de massas

– Elaboração de cucas

– Oficina de geleias e conservas vegetais