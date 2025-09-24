CooperExpo Sicredi vai movimentar a economia de Restinga Sêca neste sábado, dia 27

Restinga Sêca será palco de um dos eventos mais importantes para o fortalecimento da economia local: a CooperExpo Sicredi, que acontece neste sábado, dia 27, das 9h às 17h, em frente ao Prédio Dr. Miguel de Patta (Prefeitura velha).

Promovido pelo Sicredi, com apoio da Prefeitura Municipal, o evento tem como lema ‘‘Seu momento de fazer negócio’’ e reunirá associados expositores de diversos ramos, com o objetivo de valorizar os empreendedores locais, fomentar negócios e incentivar o consumo de produtos e serviços dos associados Sicredi da cidade.

Diversidade de expositores e oportunidades de negócios

A CooperExpo contará com a participação de associados Sicredi dos mais diversos ramos: veículos, agroindústria e alimentação, máquinas e equipamentos agrícolas, comércio local, serviços gerais e muito mais, todo eles com descontos e condições exclusivas de venda para o evento.

Evento gratuito e aberto à comunidade

O evento é para toda a comunidade e é uma excelente oportunidade para aproveitar ofertas exclusivas e apoiar o desenvolvimento de Restinga Sêca. É também o momento ideal para quem já é associado quanto para quem ainda não é de conhecer mais sobre o Sicredi e os benefícios de fazer parte da Cooperativa.

Programação para toda a família

Além dos negócios, a CooperExpo contará com uma programação especial, incluindo brinquedos, show e mateada.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 9,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com 3.000 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Fonte: Sicredi