Cooperativas escolares recebem formação do Sicredi Região Centro RS/MG

Na última sexta-feira, dia 8, em Santa Maria, a cooperativa Sicredi Região Centro RS/MG realizou a última etapa da formação continuada dos professores orientadores, gestores escolares e secretarias municipais de Educação para o desenvolvimento da cooperativa escolar no município.

As cooperativas escolares são uma iniciativa de muitos alunos que acreditam no cooperativismo como uma possibilidade de transformar suas comunidades. A ação tem como objetivo o de ampliar as oportunidades de aprendizado de crianças e adolescentes, vivenciando experiências dos valores e princípios do cooperativismo. Essas oportunidades são voltadas para o desenvolvimento de competências como a liderança, empreendedorismo social, educação financeira e inclusão social.

Participaram da formação a Cooperativa da Escola Leonor Pires de Macedo (Cooperleonor) e Cooperativa da Escola Francisco Giuliani (Coopergiuliani), ambas de Restinga Sêca, a Cooperativa Escolar de Nova Palma (Coopenpalma), Cooperativa Escolar Plantando a União (Cooperunião) de São Sepé, Cooperativa Escolar do Instituto Municipal de Educação Augusta Maria de Lima Marques (Coopime) de Caçapava do Sul e Cooperativa da Escola Santa Flora (Cooperflora) de Santa Maria.

Fonte: Sicredi Região Centro RS/MG