Cooperagudo promove concurso fotográfico ‘Eu preparo a melhor lavoura’

O plantio e o desenvolvimento das lavouras proporcionam belas imagens que muitas vezes passam despercebidas por muitos. Pensando nisso, a Cooperagudo está promovendo o concurso fotográfico ‘Eu preparo a melhor lavoura’.

Para participar basta enviar uma foto do plantio ou do desenvolvimento das culturas de arroz, fumo, soja ou milho para o whatsapp (55) 99656-1139 ou para o e-mail marketing@cooperagudo.com.br, com o nome e a localidade.

A Cooperagudo irá postar a imagem no Facebook da cooperativa. Os autores das três fotografias com mais curtidas e compartilhamentos ganharão prêmios.

As fotos devem ser enviadas até 30 de novembro para que recebam curtidas e compartilhamentos até 13 de dezembro.

Fonte: Cooperagudo