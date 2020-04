Cooperagudo inicia as atividades do projeto Hortas Solidárias

A Cooperativa Agrícola Mista Agudo Ltda. (Cooperagudo) está iniciando o trabalho de desenvolvimento de hortas no Hospital Agudo e no Abrigo Transitório Amor Perfeito, ambos de Agudo, e ainda no Residencial de Idosos Paraíso, em Paraíso do Sul. Ação foi denominada de Hortas Solidárias.

Segundo a cooperativa, os três locais já receberam a visita de Décio Mundt, engenheiro agrônomo, e de Flávio Schott, técnico em agropecuária da Cooperagudo, na metade do mês de abril.

Entre as ações que serão executadas no projeto está de que as entidades irão receber mudas e sementes para desenvolver as suas hortas ou continuar desenvolvendo as hortas existentes. Além disso, a Cooperagudo também irá doar adubo orgânico e calcário para melhorar o solo e o crescimento das plantas. Em contrapartida, as entidades se comprometem a plantar, regar, adubar e cuidar das hortas, além de usar o que é produzido na alimentação diária das instituições com o objetivo de melhorar a qualidade das refeições servidas.

Fonte: Cooperagudo