Cooperagudo encerra primeira etapa do recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos

Está encerrada a primeira etapa do recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos. O trabalho ocorreu entre os dias 10 e 14 de agosto, quando funcionários da Cooperagudo percorreram a região baixa de Agudo, três localidades de Paraíso do Sul e uma localidade de Restinga Sêca para receber as embalagens de agrotóxicos, sendo que as mesmas deveriam estar tríplice lavadas e secas, com as respectivas tampas separadas. Para a entrega das embalagens, o agricultor deveria apresentar o bloco de produtor e a nota fiscal de compra dos produtos na Cooperagudo.

Nesta primeira etapa, foram recolhidas 6.466 embalagens, todas já entregues à Associação das Revendas de Defensivos Agrícolas da Região Centro do Rio Grande do Sul (Ardec), de Cachoeira do Sul.

A segunda etapa do trabalho de recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos por parte da Cooperagudo ocorrerá nos dias 1º, 3 e 8 de setembro, na região alta de Agudo e Paraíso do Sul.

Fonte: Cooperagudo