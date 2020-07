Coopenpalma segue atividades com reuniões online

Mesmo estando em isolamento social, a Cooperativa Escolar de Nova Palma – Coopenpalma continua com seu trabalho de planejamento das atividades, com a realização de reuniões online da diretoria e conselho fiscal, com o apoio da professora orientadora Monica Rossato.

Além disso, semanalmente seus integrantes participam de reuniões de planejamento com as demais cooperativas do centro do Estado, com a mediação das assessoras da Fundação Sicredi, Francele Concatto e Tatiane Stefanello.

Nesses encontros, são discutidos os desafios, ações que cada cooperativa vem realizando e missões a serem desenvolvidas pelos cooperativados nas suas respectivas realidades e comunidades. As mídias e recursos tecnológicos vem sendo bastante utilizados nessa nova realidade da Cooperativa para divulgar que a cooperação é primordial para enfrentarmos da melhor maneira possível a situação atual.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma