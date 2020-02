Convidando para a Expoagro Afubra 2020

Considerada a maior feira do Brasil voltada à agricultura familiar, a Expoagro Afubra 2020 será realizada nos dias 18, 19, 20 e 21 de março, em Rio Pardo.

Equipes da Afubra estão percorrendo a região para entregar o material da feira (folders, cartazes e a Revista Expoagro) e os convites para o lançamento do evento, que será no dia 28 de fevereiro, no Parque da Expoagro Afubra. Nesta sexta-feira, dia 14, uma comitiva formada pelo gerente da unidade de Agudo, Leandro Schäfer, pelo conselheiro, Mario Grützmacher e pelo avaliador e coordenador de assuntos corporativos, Renato Roos, esteve na Rádio Integração.

A programação oficial da feira que terá como tema ‘Valorização do agricultor: do campo à cidade’. Segundo o coordenador geral da Expoagro Afubra, engenheiro agrônomo Marco Antonio Dornelles, o tema visa a valorização do produtor rural, desde a produção até a comercialização de seus produtos. “Pretendemos mostrar o caminho que a produção faz a partir do momento em que é produzida nas propriedades rurais até chegar às casas dos consumidores finais. Queremos mostrar a importância das comunidades rurais e a sua relação com o meio urbano”, explica Dornelles.

Para isso, a Expoagro Afubra 2020 será realizada durante quatro dias, estendendo-se até o sábado, 21 de março, quando acontece a abertura oficial do evento e a solenidade comemorativa dos 65 anos da Afubra. “Vamos unir duas datas importantes: os 20 anos da Expoagro Afubra e os 65 anos da entidade, e proporcionar um dia a mais para que também o público das áreas urbanas possa prestigiar a feira”, finaliza Dornelles.

A Rádio Integração estará acompanhando o evento, com boletins, entrevistas e informações.

Programação:

18 DE MARÇO quarta-feira

9h – Inauguração da ampliação do Pavilhão da Agricultura Familiar

Local: Pavilhão Agroindústrias Familiares

10h – Fórum de Diversificação de Atividades de Produção Rural

Tema: em definição

Programação: em definição

Coordenação: COREDE/VRP

Local: Auditório

19 DE MARÇO quinta-feira – DIA DO ARROZ

História da Autarquia (IRGA 80 Anos)

Resgate histórico de cultivares

Potencial produtivo e manejo utilizado

Evolução genética

Projeto 10+ (IRGA 424 RI e nova cultivar IRGA 431 CL)

Planejamento da lavoura

Preparo antecipado

Época de semeadura

Densidade

Adubação de base

Controle de plantas daninhas

Adubação de cobertura

Manejo da irrigação

Manejo integrado de doenças e pragas

Soja 6000

Escolha de cultivares

Época de semeadura

Drenagem

Fertilidade, necessidade de calagem e adubação

Plantabilidade

Controle de plantas daninhas, pragas e doenças

Irrigação

Do campo à cidade

Oficinas de beneficiamento do arroz

Programa de Valorização do Arroz (Provarroz) – “Arroz, um alimento cheio de sabor e saúde”

20 DE MARÇO sexta-feira

8h45min – 13º Seminário Regional de Turismo Rural

Tema: Valorização e empreendedorismo do turismo no meio rural: do campo à

cidade

Realização: Aturvarp, Emater/RS-Ascar e Afubra

Local: Auditório

11h – Premiação do concurso “Afubra/Nimeq de Inovação Tecnológica em Máquinas Agrícolas para Agricultura Familiar”

Categoria: Empresa/Inventor/Pesquisa e Desenvolvimento

Realização: Núcleo de Inovação em Máquinas e Equipamentos Agrícolas da Universidade Federal de Pelotas (Nimeq/Ufpel), Afubra, Unisc

Local: Palco do Espaço Cultural

21 DE MARÇO sábado

9h – Abertura oficial da 20ª Expoagro Afubra

10h – Solenidade comemorativa dos 65 anos da Afubra

Local: Palco do Espaço Cultural