Convênio garante recursos financeiros para aquisição de um caminhão aos Bombeiros Voluntários de Ivorá

O prefeito de Ivorá, Josemar Zorzi Osmari, assinou neste mês de fevereiro o Plano de Trabalho para autorizar o repasse da Emenda Impositiva da Câmara de Vereadores para aquisição de um caminhão destinado ao Corpo de Bombeiros Voluntários do município. O repasse financeiro será no valor de R$ 80 mil.

O investimento tem como finalidade fortalecer a estrutura operacional da Corporação, ampliando a capacidade de atendimento a ocorrências de incêndios, resgates, acidentes e demais situações de emergência, contribuindo diretamente para a segurança da população de Ivorá, bem como para melhoria das condições de trabalho dos bombeiros voluntários.

O Plano de Trabalho foi assinado também pelo presidente dos Bombeiros Voluntários, Ranieri Garrot.

Com informações da Prefeitura de Ivorá.

