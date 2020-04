Contribuintes poderão receber IPTU de Formigueiro via internet

Além da tradicional entrega na versão física, como nova possibilidade em tempos de prevenção ao coronavírus, os contribuintes de Formigueiro poderão receber o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 2020 pela internet.

Os proprietários que desejam solicitar o imposto nesta modalidade devem enviar um e-mail para arrecadacao.prefeitura@formigueiro.rs.gov.br informando nome completo, CPF e número de telefone. Se possível, pode-se enviar o número do cadastro do imóvel (disponível no último IPTU). Mais informações podem ser obtidas com o setor de arrecadação da Prefeitura, através do telefone 3236-1200.

Também em virtude da pandemia, o Executivo prorrogou o prazo para pagamento do IPTU deste ano. A alteração ocorreu por meio do decreto nº 4.594/2020, assinado pelo prefeito Jocelvio Cardoso (Xirú) no dia 6 de abril.

Com o novo prazo, os moradores tem até o dia 30 de junho para realizar o pagamento em parcela única e receber o desconto de 10%. É possível quitar os débitos referentes ao IPTU e Taxas de Serviços Urbanos em até sete parcelas mensais, com a primeira vencendo em 30 de junho, e as demais no último dia de cada mês subsequente, até 31 de dezembro de 2020.

