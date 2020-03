Contratada Empresa responsável pela construção da Cobertura Metálica ao lado do Ginásio Municipal

Na manhã de sexta-feira, dia 28 de fevereiro, o prefeito de Paraíso do Sul, Artur Ludwig, recebeu em seu gabinete os representantes da Empresa S&F Indústria Metalúrgica LTDA., para efetuar a assinatura do Contrato de Prestação de Serviço para a construção da cobertura metálica que será localizada ao lado do Ginásio Poliesportivo Padeirão.

A Empresa foi contratada para a finalidade de prestação de serviços na área de engenharia incluindo, mão de obra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários para a execução da obra.

A Administração Municipal salienta a importância da construção desta cobertura metálica, diminuindo os gastos em relação a locação de tablados e coberturas para a realização de eventos, como a Kolonie Fest, e oferecendo uma estrutura de qualidade para uso da comunidade paraisense.

Estiveram presentes no ato de assinatura o assessor jurídico, Delano Karsburg, o secretário de Obras e Trânsito, José Luís da Silva Ferreira, o administrador Claudemir Toniolo, e o encarregado de obra, Luciano de Castro.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul