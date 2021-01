Consultora de negócios da RGE visita Formigueiro

A consultora de negócios da RGE, Mari Lúcia Santos, esteve no município de Formigueiro na tarde de quinta feira, dia 21 de janeiro, em reunião com o prefeito municipal, Jocelvio CVardoso, o Xiru,com o secretário de Administração, Fabiano da Luz e com o engenheiro da prefeitura, Peter Jesse Dall Corte.

Na conversa, uma das pautas foi o projeto de iluminação no entorno do complexo esportivo municipal, (ginásio e campo de futebol). Também foi debatida a possibilidade de extensão da rede elétrica no município e a iluminação pública.

O prefeito Xirú, solicitou a consultora da RGE, o empenho na solução de restaurações de redes de energia para projetos de agricultura. O prefeito quer resolver problemas de energia no setor de agro hortas, plantações de moranguinho e outras culturas.

No final da reunião, a boa notícia veio através da consultora Mari Lúcia. Ela garantiu que até segundo semestre deste ano, serão instaladas as placas de energia solar no Hospital Municipal Pedro Jorge Calil, uma reivindicação do município.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro