Consulta Popular começa nesta segunda com predomínio de projetos da área agrícola

Começa na segunda-feira, dia 26 de outubro, mais uma edição da Consulta Popular, pleito do governo do Estado organizado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). Nessa edição, a votação será 100% virtual, pelo site www.consultapopular.rs.gov.br ou via SMS, e se estenderá até o dia 3 de novembro.

A população gaúcha terá à disposição 96 projetos de Desenvolvimento Regional para votar. As demandas foram definidas em assembleias regionais, microrregionais e municipais, realizadas pelo governo do Estado, por meio da SPGG, e pelos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes).

“Mesmo com a pandemia, decidimos por manter a votação da Consulta Popular nesse ano, porque acreditamos que é uma política pública relevante e contribui muito na definição das prioridades de cada uma das 28 regiões do Estado”, explicou o secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal.

O processo vai encaminhar a aplicação de R$ 20 milhões em projetos para municípios das 28 regiões do Estado. Desse valor, R$ 10 milhões serão quitados em 2021, os outros R$ 10 milhões avaliados conforme a condição financeira de 2022.

O objetivo é fortalecer o desenvolvimento regional, valorizando demandas que ampliam o crescimento econômico, a ciência e a inovação em áreas como agricultura, infraestrutura e turismo.

Projetos do setor agrícola

Dos 96 projetos em votação, 46% estão ligados à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr). Há pelo menos um projeto da área agrícola em votação em cada Corede.

As ações ligadas ao fortalecimento das agroindústrias respondem por 29,5% dos projetos, o apoio à agricultura familiar está em segundo lugar com 18% e, em terceiro, com 9%, ações direcionadas ao desenvolvimento da cadeia produtiva do leite. Os outros projetos tratam de assuntos diversos como fortalecimento do solo, uso dos recursos hídricos e infraestrutura rural. Entre os mais específicos de uma região estão o turismo rural, patrulha agrícola mecanizada, jovem empreendedor rural e avaliação de resíduos de agrotóxicos em hortaliças.

“A votação na Consulta Popular é a grande oportunidade que a população tem para participar das decisões juntos aos Coredes de suas regiões. É momento de ajudar a sua comunidade com a melhor escolha”, diz o secretário da Seapdr, Covatti Filho.

Como funciona a votação

Para votar, basta ter título de eleitor. Dos 96 projetos disponibilizados nas cédulas de votação, o cidadão poderá escolher apenas um, conforme a sua região.

Online: pelo site www.consultapopular.rs.gov.br (as cédulas estarão disponíveis nos dias de votação)

Via SMS: para o número 29634, com a mensagem RSVOTO#nº título do eleitor#nº do programa (sem espaços). Exemplo: RSVOTO#99999999#4

Fonte: Governo do Estado