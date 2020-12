Consulado do Inter de Restinga Sêca promove a campanha ‘Natal Solidário’

Com o objetivo de alegrar o Natal de muitas crianças, o Consulado ‘Colorados de Coração’ de Restinga Sêca está promovendo a campanha Natal Solidário. A meta é arrecadar brinquedos e doces que serão entregues no Natal pelo Papai Noel.

De acordo com os integrantes do Consulado do Inter, Flávio Lopes e Petronio Flores Mostardeiro, é a primeira edição da campanha e a intenção é de beneficiar o mínimo de 200 crianças.

As doações podem ser entregues junto a Ideal Informática, Loja Arco-Íris e supermercados Super da Avenida e Alto da Avenida.

A campanha vai até o dia 21 de dezembro com data de entrega prevista para o dia 23 de dezembro. A ideia é de iniciar pela Vila Felin e percorrendo outras ruas da cidade.

A logística quanto a forma de distribuição e local ainda serão definidos levando-se em conta os decretos de distanciamento social.