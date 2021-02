Consulado Colorados de Coração de Restinga Sêca promove a 2ª Campanha de Doação de Sangue

O Consulado do Sport Club Internacional de Restinga Sêca – Colorados de Coração, com apoio da Secretaria Municipal da Saúde, está promovendo a 2ª Campanha de Doação de Sangue.

Com o tema: “Compartilhe teu sangue colorado”, a doação ocorrerá no próximo dia 25 de fevereiro, no Hemocentro Regional de Santa Maria. Estão disponíveis 20 vagas para ir até Santa Maria realizar a doação, com saída às 7h30min de Restinga Sêca.

Para participar o doador deverá se inscrever pelos telefones (55) 99700.9670, 99146.2952 ou 99640.8740.