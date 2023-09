Cônsul da Itália no Rio Grande do Sul e AISM firmam parceria com Silveira Martins

No último sábado, dia 2, foi assinado o Protocolo de Intenções do projeto “L’Italia in Parole” (A Itália em Palavras), entre a Secretaria de Educação de Silveira Martins, a Associação Italiana de Santa Maria (AISM) e o Consulado da Itália no Rio Grande do Sul. Solenidade contou com a presença de Valerio Caruso, Cônsul da Itália no Rio Grande do Sul.

Ato, que ocorreu no auditório do polo da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) no município silveirense, contou com a recepção dos convidados pro parte do Coral Nono Modesto e pela Banda Municipal Newton Cecil Guerino.

O documento vai permitir que alunos do Ensino Fundamental tenham aulas de italiano. Na mesma oportunidade, aconteceu a reunião do COMITES RS (Comitato degli Italiani all’Estero do Rio Grande do Sul) com a presença de Associações Italianas da Quarta Colônia.