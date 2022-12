Construtora do Grupo Sacyr abre 250 vagas de emprego para duplicação da RSC-287

Foto: Diego Madeira

A Sacyr Construções, empresa parceira da Concessionária Rota de Santa Maria que é a responsável pelo contrato de concessão da RSC-287 e que prevê a duplicação dos 204 quilômetros de rodovia entre Tabaí e Santa Maria, está com 250 vagas abertas. As oportunidades na empresa são para moradores de Santa Cruz do Sul e região nas diversas áreas de atuação como motoristas, pedreiros, carpinteiros, ajudantes, mecânicos, eletricistas, soldadores, operadores de escavadeira, dentre outras.

As entrevistas para o preenchimento das vagas vão iniciar em janeiro, mas os currículos já podem ser entregues diretamente na empresa, localizada na Avenida Independência, nº 3284, Bairro Renascença, Santa Cruz do Sul. Os currículos também podem ser enviados no e-mail: rh.rotadesantamaria@gmail.com ou pelo WhatsApp (51) 98025-1167.

Confira a relação das vagas:

Ajudantes (serventes, bandeirinhas, rasteleiros, greidistas) – 70 vagas

Motoristas – CNH D – 20 vagas

Pedreiros – 20 vagas

Armadores – 20 vagas

Carpinteiros – 10 vagas

Apontadores de obra – 10 vagas

Encarregados de obra – 5 vagas

Líderes de frente – 10 vagas

Mecânicos – 5 vagas

Soldadores – 5 vagas

Eletricistas – 5 vagas

Operadores de escavadeira – 5 vagas

Operadores de trator esteira – 5 vagas

Operadores de rolo compactador – 5 vagas

Operadores de rolo liso – 5 vagas

Operadores de motoniveladora – 5 vagas

Operadores caminhão pipa irrigadeira – 5 vagas

Operadores caminhão auxiliar – 5 vagas

Operadores de fresadora – 5 vagas

Operadores de vibro acabadeira + mesista – 5 vagas

Operadores de minicarregadeira – 5 vagas

Operadores de pá-carregadeira – 5 vagas

Operadores de retroescavadeira – 5 vagas

Operadores de caminhão espargidor de asfalto – 5 vagas

Operadores de manipulador de telescópio – 5 vagas

Fonte: Rota de Santa Maria