Construindo o Futuro” é o novo projeto da Cotrisel

A Cooperativa Tritícola Sepeense Ltda completa hoje, dia 20 de setembro, os seus 64 anos de fundação. Para comemorar a data, a Cotrisel realizou o lançamento do seu novo projeto institucional.

O “Construindo o Futuro”, é o projeto que dá identidade ao novo Planejamento Estratégico da cooperativa, responsável por direcionar o crescimento dos negócios, no período de 2020 a 2025. Além de crescimento nos números e produção recebida, a Cotrisel também visa com manter ativa as premissas do cooperativismo, desenvolvendo ainda mais sua participação nas áreas de educação, formação, informação e o compromisso com a comunidade.

A partir das ações que serão realizadas nos próximos anos, o projeto também objetiva levar desenvolvimento e diversificação das atividades agrícolas aos associados, a ampliação da eficiência operacional da cooperativa, novos mercados e a gestão focada em resultados. Dessa forma, o Construindo o Futuro é o conjunto de metas a serem atingidas e simboliza o caminho a ser percorrido pela Cotrisel nos seus próximos anos.

Para o presidente da Cotrisel, José Paulo Salerno “estar fazendo parte desse planejamento, junto aos colaboradores e associados da Cotrisel, é motivo de muita felicidade. Esse projeto remete a tudo o que acreditamos, construir o futuro é estar em conexão, ser uma cooperativa responsável por levar desenvolvimento para todos os associados, alavancar negócios, fomentar e incentivar o crescimento do agronegócio, estar presente e atuante na comunidade, gerar empregos e alimentar o mundo, levando sempre em consideração as premissas do cooperativismo”.

No feriado do Gaúcho, 20 de setembro, a Cotrisel também realizou nas suas redes sociais o lançamento do seu novo vídeo institucional, que marca os 64 anos de história da cooperativa.

Confira o vídeo clicando aqui.

Fonte: Cotrisel