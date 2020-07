Construídos canteiros temáticos no Horto Municipal de Nova Palma

Na última semana, as servidoras municipais, Clauciane Stefanello e Márcia Somavilla, receberam a doação de plantas medicinais da senhora Cleci Ravanello, as quais tiveram seu plantio realizado no Horto Municipal de Nova Palma pelos servidores, Clauciane, Márcia, Marciani da Rocha, Vanderlei Melo e pela Chefe do Escritório da Emater Nova Palma, Sandra Denardin da Silva.

Além de contribuir com a doação das ervas, a senhora Cleci colaborou também com seu vasto conhecimento sobre as plantas, para esta que é mais uma ação relacionada ao Projeto “Semeando um Novo Saber”, do Horto Municipal. Essa iniciativa terá continuidade com uma turma de alunos da Escola Cândida Zasso assim que as aulas presenciais voltarem à normalidade e também visa futuramente a distribuição de mudas para a população.

Também foram construídos canteiros em forma de um relógio humano, uma espiral, um corpo humano, uma mandala e um coração, onde as ervas foram plantadas após serem devidamente identificadas e observados o grau de luminosidade e seu beneficio à saúde humana.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma