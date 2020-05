Consertos de calçamento são realizados no perímetro urbano de Faxinal do Soturno

Com o tempo firme dos últimos dias foi possível observar diversas frentes de trabalho realizando consertos no calçamento do perímetro urbano de Faxinal do Soturno. O trabalho foi realizado por uma empresa terceirizada, responsável pela mão-de-obra, enquanto a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos forneceu os materiais e equipamentos necessários para o serviço.

De acordo com o secretário de Obras e Serviços Públicos, Clóvis Benetti, já receberam melhorias no calçamento os bairros Medianeira, Santo Antônio e Centro. Nos próximos dias, as equipes vão ser direcionadas para a Vila Verde Teto, que também possui ruas que demandam conserto. “Como a maioria dos calçamentos lá foram feitos com pedras irregulares, o trabalho é um pouco mais complexo”, explica Benetti.

Anualmente, são realizadas duas licitações para contratação da mão-de-obra dos calceteiros, em razão da grande demanda. Segundo o secretário, além do conserto de calçamento, as equipes realizam reformas em redes de esgoto e constroem lombadas de redução de velocidade, conforme as necessidades de cada bairro.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno