Consepro realiza visita na Prefeitura de Formigueiro

Na última segunda-feira, dia 2, o prefeito de Formigueiro, Jocelvio Cardoso, o Xirú, acompanhado do vice Gilson Murilo Severo, recebeu na Prefeitura a visita de Eduardo Simon Rosa, o Dudu, presidente do recém criado Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro), juntamente de José Carlos Roso Vieira, o Zeca.

A reunião objetivou apresentar ao Poder Executivo as propostas da nova entidade e explicar como o Consepro vai colaborar em prol da segurança pública do município, bem como solicitar o apoio da Prefeitura, empresas e pessoas que possam colaborar. De acordo com Dudu, a direção do Consepro ainda vai visitar outras entidades como Câmara de Vereadores e Ministério Público.

A ideia de criar o Consepro no município é de favorecer o bom funcionamento dos órgãos de segurança. O presidente explica que, em outras cidades, os conselhos possibilitam desde o apoio na manutenção das viaturas até a compra de equipamentos empregados na área de segurança pública.

Do Executivo Municipal os visitantes levaram a garantia de apoio e incentivo para que o Consepro consiga auxiliar tanto a Brigada Militar como a Polícia Civil do município.

Além do presidente Dudu, o Consepro de Formigueiro tem como presidente Ivan Dotto.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro