Consepro de Restinga Sêca e Brigada Militar realizam reunião

Na tarde desta quinta-feira, dia 25, foi realizada uma reunião entre o Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Restinga Sêca (Consepro) e a Brigada Militar para tratar questões de investimentos financeiros na área da segurança pública.

Com a reunião realizada no quartel do pelotão restinguense, esteve presente o tenente Egleton Rodrigues, comandante da Brigada Militar do município, e Sidnei Pacheco, presidente do Consepro, quando trataram sobre o Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg).

No encontro ficou definida a busca de recursos para aquisição de uma caminhonete 0 km para a Brigada Militar. Para isso, nas próximas semanas serão realizadas reuniões com autoridades e empresários que possam auxiliar na compra da viatura por meio da adesão ao programa.

O Piseg visa possibilitar às empresas a compensação de valores destinados ao aparelhamento da segurança pública com recursos financeiros correspondentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O empresário que aderir ao programa poderá destinar parte do que deve em ICMS ao Estado para o combate à violência.