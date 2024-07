Conselhos de Política Cultural e de Turismo de Nova Palma realizam reunião

Na tarde desta quarta-feira, dia 24, aconteceu na Câmara de Vereadores, reunião dos Conselhos de Política Cultural e de Turismo de Nova Palma.

Nas pautas dos dois conselhos foram debatidos assuntos como evento a ser realizado no próximo dia 16 agosto no município, celebrando o Dia do Patrimônio Cultural, utilização de parte do recurso do Fundo do Turismo para confecção de material para promoção e divulgação da área, a destinação do recurso da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) de fomento à cultura no município, parceria do Circolo Veneto e o Departamento de Tecnologia da Informação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) para informatização do acervo do Centro de Pesquisas Genealógicas (CPG), retomada de aulas de italiano no município promovidas e a necessidade de uma próxima reunião exclusiva do Conselho do Turismo para análise do Plano Municipal de Turismo, construído em parceria entre o município e a UFSM.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma