Conselhos de Política Cultural e de Turismo de Nova Palma realizam a primeira reunião do ano

Na tarde da última quinta-feira, 27 de fevereiro, ocorreu na Câmara de Vereadores de Nova Palma a primeira reunião do ano dos conselhos de Política Cultural e de Turismo, que contou com a posse dos novos membros.

A reunião dos conselhos, que tem frequência bimestral, costumam acontecer de forma simultânea, devido à coincidência de diversos participantes. Na ocasião, foi tratada sobre iniciativas nas duas áreas que vêm sendo desenvolvidas em Nova Palma e outras que estão programadas para este ano.

No decorrer da reunião, foi pautado os seguintes assuntos: a instalação dos aparelhos de ar-condicionado no Centro Cultural, iniciativa esta viabilizada via recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura, os roteiros turísticos pela Quarta Colônia que são comercializados via CVC, maior operadora de viagens do país, com potencial de repercutir no incremento do número de turistas na região, as tratativas para trazer para o museu de Nova Palma fósseis da época da Megafauna encontrados em território nova-palmense que estão armazenados no Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica (Cappa), a situação da Casa do Produtor Rural e do Artesão de Nova Palma, e possibilidades de participação do município e entidades em editais da Secretaria Estadual da Cultura.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma