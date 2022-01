Conselho Tutelar de Silveira Martins com nova coordenação

Flaviane e Elaine

Nesta segunda-feira, dia 10, foi anunciada a nova coordenação do Conselho Tutelar de Silveira Martins. A divulgação foi publicada na página do Poder Executivo silveirense no Facebook.

Com gestão de 2020 a 2023, neste mandato de 2022 quem estará como presidente é Flaviane Ventura Paes Lautenschlaeger que tem como secretária Elaine de Fátima Conceição. “Estamos privilegiadas com nossa missão em coordenar o Conselho Tutelar neste ano de 2022. Sabendo da importância do órgão, reafirmamos o nosso compromisso em zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Acreditamos que uma criança que recebe os cuidados básicos e muito amor são transformadas em seres humanos mais plenos, com mais esperança”, comentou a nova coordenação.

O período de atuação da nova coordenação é de um ano, quando acontece um rodízio entre as outras conselheiras tutelares.

O Conselho Tutelar de Silveira Martins está localizado no prédio anexo à Quadra Poliesportiva 19 de Maio, na Av. Antônio Américo Vedoin, esquina com a Av. Vitélio Zago. O telefone de contato é o (55) 3224-1022 e o do plantão 24 horas 9 9699-3579.