Conselho Tutelar de São João do Polêsine recebe brinquedos lúdicos

Foto: Conselho Tutelar

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica) de São João do Polêsine realizou nesta quarta-feira, dia 13, a entrega de brinquedos, jogos e outros materiais lúdicos para o Conselho Tutelar do município. O objetivo da ação é criar uma sala para que as crianças possam brincar enquanto os familiares são atendidos pelos conselheiros.

Adquiridos com recursos próprios do Comdica, o espaço oferece atividades lúdicas para as crianças das famílias que, na maioria dos casos, são de vulnerabilidade social, estão em situação de maus tratos ou violação dos direitos.

O novo espaço vem somar com a missão do Conselho Tutelar, órgão municipal que tem a atribuição de representar a sociedade na proteção e garantia dos direitos da criança e do adolescente contra qualquer ação ou omissão do Estado ou dos responsáveis legais.