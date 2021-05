Conselho Tutelar de Dona Francisca recebe novo aparelho celular

A Prefeitura de Dona Francisca, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, fez a entrega de um aparelho celular, para uso exclusivo do Conselho Tutelar.



A entrega do celular ocorreu na quarta-feira, dia 28 de abril, diretamente no prédio do Conselho Tutelar. O objetivo do aparelho é proporcionar mais agilidade e facilitar os trabalhos do Conselho Tutelar, melhorando o atendimento durante os chamados.

O Conselho Tutelar é um órgão autônomo que tem o objetivo de garantir os direitos da criança e adolescente.

Com atribuições previstas no artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, o conselheiro tutelar atende crianças e adolescentes diante de situações de violação de direitos. Também é papel do conselheiro atender e aconselhar os pais ou responsáveis dessas crianças e adolescentes. A partir do atendimento, o profissional aplica medidas de proteção.

O cidadão Franciscano que necessitar dos trabalhos do Conselho Tutelar, poderá efetuar ligação para o número: (55) 99218-6848.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca