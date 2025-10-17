Conselho Municipal do Idoso de Silveira Martins empossa novos membros e elege diretoria

O Conselho Municipal do Idoso (CMI) de Silveira Martins iniciou uma nova fase de trabalho e representatividade. Em uma reunião realizada nesta quinta-feira, dia 16, na sede do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), foram empossados os novos conselheiros e eleita a diretoria que conduzirá os trabalhos em prol da população idosa do município.

O CMI é um órgão fundamental na formulação e controle das políticas públicas voltadas à terceira idade. A renovação dos membros reforça o compromisso da gestão municipal e da sociedade civil com a qualidade de vida, a proteção de direitos e a inclusão social dos idosos.

Após o ato de posse, foi realizada a eleição da nova Mesa Diretora, que ficou assim constituída:

• Presidente: Jairo Nicoloso

• Vice-Presidente: Maria Elena dos Santos Bernardi

• Secretária: Andressa Brondani Baptistela

• Secretária Adjunta: Elenir Dona

A nova diretoria assume a missão de promover o diálogo e o trabalho conjunto entre o poder público e a sociedade, fiscalizando e propondo ações que garantam o bem-estar da pessoa idosa.

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins