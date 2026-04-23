Conselho Municipal de Turismo de Silveira Martins é constituído e define diretoria para fortalecer o turismo local

Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de Silveira Martins esteve reunido nesta quarta-feira, dia 22, marcando mais um passo importante para o desenvolvimento do setor. Encontro definiu a nova diretoria para os próximos dois anos de gestão.

Durante a reunião, foram debatidos temas estratégicos como a eleição da diretoria, a definição de um calendário fixo de reuniões bimestrais e a construção do plano de trabalho bienal, além da apresentação da programação dos 149 anos da Imigração Italiana na Quarta Colônia. A iniciativa busca a integração entre o Poder Público e empreendedores, consolidando o turismo de Silveira Martins como eixo de desenvolvimento local.

Foram aclamados para a diretoria do Comtur:

• Presidente: Juliana Lorenzi

• Vice-presidente: André Paines

• Secretário: Guilherme Guerra

Com a organização do Conselho, o município avança na construção de uma governança mais participativa, ampliando oportunidades, fortalecendo o setor e valorizando as potencialidades culturais e turísticas da região.

Com informações da Prefeitura de Silveira Martins