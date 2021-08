Conselho Municipal de Turismo de Ivorá debate capacitação

O Conselho Municipal de Turismo (Comtur), de Ivorá, esteve reunido no dia 10 de agosto, juntamente com o prefeito, Saulo Piccinin.

Conforme a dirigente Municipal do Núcleo de Cultura, Desporto e Turismo, Edicléia Cherobini, os membros do Conselho Municipal de Turismo falaram das experiências já vividas em eventos turísticos e do potencial existente no Turismo Religioso, Turismo Rural e tantas outras áreas, que podem ser exploradas e oferecidas como um produto turístico.

“Na ocasião foram debatidos assuntos referentes a capacitações, oferecidas pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFAR) e também se iniciaram os estudos com relação a Política Municipal de Turismo”, relata Edicléia, acrescentando a importância do Turismo na geração de emprego e renda. “Nós percebemos que muitas pessoas já geram emprego e renda, desenvolvendo alguma atividade turística, e esse é o objetivo da Secretaria, viabilizar o desenvolvimento do Turismo Municipal, gerando emprego e renda”, observa ela.

Participaram da reunião, representantes de atrativos, empresários, representantes do Executivo, que compõem o Conselho Municipal.

Fonte: Prefeitura de Ivorá