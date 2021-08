Conselho Municipal de Turismo de Faxinal do Soturno elege nova presidente

O Conselho Municipal de Turismo de Faxinal do Soturno esteve reunido na última sexta-feira, dia 30. O encontro aconteceu no Auditório Municipal, com a presença de representantes do Poder Público e da sociedade civil. A reunião foi conduzida pela coordenadora de Cultura e Turismo, Vanessa Baccin.

Entre os assuntos em pauta esteve a eleição da nova presidente do Conselho. Foi escolhida a guia turística Ana Paula Rampelotto. De acordo com Vanessa, também foi tratado sobre a atuação e funções do Conselho. “É um importante instrumento de assessoramento governamental, com a finalidade de auxiliar a Administração Pública Municipal na orientação, planejamento e interpretação das políticas públicas relacionadas ao turismo”, explica.

Ainda foi pauta do encontro o Programa de Regionalização do Turismo e a atualização do Mapa do Turismo. A próxima reunião será realizada neste mês de agosto, em data ainda a ser definida.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno