Conselho Municipal de Saúde de São João do Polêsine realiza reunião

O Conselho Municipal de Saúde (CMS) de São João do Polêsine esteve reunido no último dia 17 para a reunião ordinária referente ao mês de dezembro.

Durante o encontro a presidente do CMS, Josiane Machado Gabriel, fez a abertura da reunião e apresentou a nova conselheira, Franciele Naidon, representante dos trabalhadores de saúde. Entre os assuntos discutidos na reunião, a secretária municipal da Saúde, Cíntia Bisognin Rosso, apresentou aos conselheiros as adequações do Plano Municipal de Saúde 2022/2025 que passa a vigorar a partir de janeiro de 2022.

Ao final foi realizada uma confraternização de encerramento das atividades do ano.

Fonte: Secretaria da Saúde de São João do Polêsine