Conselho Municipal de Educação de Paraíso do Sul com nova diretoria

A Secretaria de Educação e Cultura de Paraíso do Sul divulgou na quinta-feira, dia 11, a composição da nova diretora do Conselho Municipal de Educação e a composição das Comissões Internas do Conselho Municipal de Educação, assim como das suas assessorias técnica e pedagógica.

Presidente: Carina Wilke

Vice-presidente: Emerson Luis Orquiz Ferreira

Secretária: Cristiane Suzana Langbecker Ehle

Comissão de Educação Infantil e Fundamental

Josiane Tomasi da Silva, Gládis Hoppe Friedrich, Raquel Beskow de Oliveira, Eduarda Richardt, Jociane Pereira Stracke e Emerson Luis Orquiz Ferreira

Presidente da Comissão: Raquel Beskow de Oliveira

Comissão de Legislação e Normas

Deize Farenzena, Maria Luciane da Roza Zimmer, Juliano Müller, Andreina Nunes Felizardo, Emerson Luis Orquiz Ferreira, Cristiane Suzana Langbecker Ehle e Josiane Tomasi da Silva.

Presidente da Comissão: Deize Farenzena

Comissão de Planejamento

Julie Lais Gäedtke, Laise Laura Crummenauer, Lisiane Weber, Gládis Hoppe Friedrich, Néli Grohe Machado e Raquel Beskow de Oliveira

Presidente da Comissão: Lisiane Weber

Assessora pedagógica do CME: Tatiane Taíse Gehrke

Assessora técnica do CME: Lurdes Maria da Motta

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul