No dia 12 de abril, os novos membros do Conselho Municipal de Educação de Nova Palma elegeram as novas titulares para presidência, vice-presidência e secretaria do Conselho.

A transição foi realizada pela professora Neuza Rodrigues, que presidiu o Conselho Municipal até aquela data com muita competência e experiência.

A nova presidente é a professora Simone Pesamosca, a vice é a professora Cirlei Uliana, e a secretária, a professora Elisabete Saquet.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma