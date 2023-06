Conselho Municipal de Cultura de Paraíso do Sul com nova diretoria

Na última quarta-feira, dia 14, a secretária de Educação e Cultura de Paraíso do Sul, Rosângela Baumhardt, realizou reunião com Conselho Municipal de Cultura. Durante o encontro, foi eleita a nova diretoria do Conselho que ficou assim constituída: Arno Stelter como presidente, Inês Carla Dumke Schott de vice-presidente, e Cristiane Suzana Langbecker Ehle como secretária.

O Conselho Municipal de Cultura é um órgão coletivo, com a participação do poder público e da sociedade civil, que colabora na elaboração e fiscalização da política cultural do Governo Municipal.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul