Conselho Municipal de Agropecuária de Nova Palma realiza reunião

No dia 16 de abril, aconteceu na Câmara de Vereadores de Nova Palma, reunião dos membros do Conselho Municipal de Agropecuária.

Entre os assuntos debatidos, esteve a primeira etapa da vacinação para brucelose bovina nas terneiras de 3 a 8 meses.

Também foi tratada a questão dos recursos da Consulta Popular 2019/2020 via Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Produtores Rurais – Feaper para as agroindústrias do município para aquisição de equipamentos, com os quais serão contempladas as agroindústrias AL Carnes, Agroindústria Somavilla, Agroindústria Sabor Especial e Agroindústria Rossato.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma